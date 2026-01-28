Vide maison à Gaye Maison Gaye

Vide maison à Gaye

Maison 3 Rue du Pavé Gaye Marne

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

Le dimanche 1er février, de 9h à 17h, rendez-vous au 3 rue du Pavé à Gaye pour le vide-maison. Une belle occasion de chiner, de faire de bonnes affaires et de se faire plaisir dans une ambiance conviviale. .

Maison 3 Rue du Pavé Gaye 51120 Marne Grand Est

English : Vide maison à Gaye

A house sale is organized in Gaye on February 1 from 9am to 5pm.

L’événement Vide maison à Gaye Gaye a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme de Sézanne et sa région