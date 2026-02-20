Vide maison au Domaine Saône-Valley à Traves Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley Traves

Vide maison au Domaine Saône-Valley à Traves

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Grand vide maison dans une ambiance conviviale !

Articles visibles sur place Vélos, verres à bière, Martini, Granini et bien d’autres, objets divers… tout doit disparaître à prix mini

Le bar sera ouvert jusqu’à 17h30, boissons chaudes ou fraiches disponibles sur place !

Parking sur place .

Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 16 85 62 saonevalley@gmail.com

