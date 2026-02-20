Vide maison au Domaine Saône-Valley à Traves Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley Traves
Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Grand vide maison dans une ambiance conviviale !
Articles visibles sur place Vélos, verres à bière, Martini, Granini et bien d’autres, objets divers… tout doit disparaître à prix mini
Le bar sera ouvert jusqu’à 17h30, boissons chaudes ou fraiches disponibles sur place !
Parking sur place .
Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 bis Rue de la Poterne Traves 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 16 85 62 saonevalley@gmail.com
