Vide Maison au Theil 1250 rte de St-Pourçain Le Theil

samedi 26 septembre 2026 · 1250 rte de St-Pourçain · Le Theil

Informations pratiques

Le Theil

Vide Maison au Theil

1250 rte de St-Pourçain 1250 rte de St-Pourçain – (9 Le Chy) Le Theil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Vide maison au Theil : meubles formica vintage, meubles bois, canapé, vaisselle, livres, vêtements, vinyles, cassettes, bibelots, miroirs… Faites des affaires, TOUT doit disparaître !

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1250 rte de St-Pourçain 1250 rte de St-Pourçain – (9 Le Chy) Le Theil 03240 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 92 97 86 be.gerard@free.fr

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English :

House clearance in Le Theil: vintage Formica furniture, wooden furniture, sofas, dishes, books, clothes, vinyl records, cassettes, knickknacks, mirrors… Find some great deals—EVERYTHING must go!

L’événement Vide Maison au Theil Le Theil a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Val de Sioule