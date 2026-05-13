Miramont-de-Comminges

VIDE MAISON BROCANTE AU JARDIN

3 Rue Maube Miramont-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Sous le soleil estival, venez avec votre curiosité découvrir brocante au jardin !

Situé à Miramont de Comminges, face à la Maison de la Garonne, le décor du jardin d’une ancienne maison mettra en scène meubles, vaisselles, luminaires, linges…..et d’autres chinoiseries ! .

3 Rue Maube Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie valeryonana1@gmail.com

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English :

Come and discover Brocante au Jardin in the summer sunshine!

L’événement VIDE MAISON BROCANTE AU JARDIN Miramont-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE