Vide-Maison Cabourg

Vide-Maison Cabourg samedi 25 octobre 2025.

Vide-Maison

7 Avenue Albert Sergent Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Envie de chiner, fouiller, dénicher ? Ce vide-maison est fait pour vous !

Mobilier d’intérieur et de jardin, vaisselle, objets déco, bibelots, linge de maison, vêtements, outils, livres, jeux… il y en aura pour tous les goûts.

Des lots à petits prix et des trouvailles à ne pas manquer une belle occasion de faire de bonnes affaires tout en flânant. .

7 Avenue Albert Sergent Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 60 64 11 47

English : Vide-Maison

Looking for bargains, bargains, bargains? This house sale is for you!

Home and garden furniture, crockery, decorative items, knick-knacks, household linen, clothes, tools, books, games? there’s something for everyone.

German : Vide-Maison

Haben Sie Lust, zu stöbern und zu suchen? Dann ist dieser Hausverkauf genau das Richtige für Sie!

Innen- und Gartenmöbel, Geschirr, Deko-Objekte, Nippes, Haushaltswäsche, Kleidung, Werkzeuge, Bücher, Spiele… es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Italiano :

Avete voglia di fare un po’ di caccia all’affare e di rovistare? Allora questa vendita di case fa per voi!

Mobili per la casa e il giardino, stoviglie, oggetti decorativi, soprammobili, biancheria per la casa, vestiti, utensili, libri, giochi: ce n’è per tutti i gusti.

Espanol :

¿Le apetece buscar gangas y rebuscar? Entonces, ¡esta venta es para ti!

Muebles de hogar y jardín, vajillas, objetos de decoración, cachivaches, ropa de hogar, ropa, herramientas, libros, juegos… hay para todos los gustos.

L’événement Vide-Maison Cabourg a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Cabourg