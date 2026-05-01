Cernusson

Vide maison

Le grand Cernay Cernusson Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Meuble, bricolage, vaisselle à petit prix ! Vide maison le 23 mai 2026 de 9h00 à 18h. .

Le grand Cernay Cernusson 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 82 82 02 54 frappereau.marielaure@neuf.fr

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English :

L’événement Vide maison Cernusson a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais