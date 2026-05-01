Vide maison Cernusson
Vide maison Cernusson samedi 23 mai 2026.
Cernusson
Vide maison
Le grand Cernay Cernusson Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Meuble, bricolage, vaisselle à petit prix ! Vide maison le 23 mai 2026 de 9h00 à 18h. .
Le grand Cernay Cernusson 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 82 82 02 54 frappereau.marielaure@neuf.fr
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L’événement Vide maison Cernusson a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais