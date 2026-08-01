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AGENDA · Longueil

Vide maison chez l’habitant Longueil

dimanche 30 août 2026 · Longueil

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Village
Ville
76860 Longueil
Département
Seine-Maritime
Tarif

Longueil

Vide maison chez l’habitant

Village Longueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Venez chiner à la porte des habitants de Longueil !
Les maisons participantes seront signalées par un drapeau orange et des plans seront mis à disposition des visiteurs !   .

Village Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 00 64 

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English : Vide maison chez l’habitant

L’événement Vide maison chez l’habitant Longueil a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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