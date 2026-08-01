AGENDA · Longueil
Vide maison chez l’habitant Longueil
dimanche 30 août 2026 · Longueil
Informations pratiques
Longueil
Vide maison chez l’habitant
Village Longueil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Venez chiner à la porte des habitants de Longueil !
Les maisons participantes seront signalées par un drapeau orange et des plans seront mis à disposition des visiteurs ! .
Village Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 00 64
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English : Vide maison chez l’habitant
L’événement Vide maison chez l’habitant Longueil a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux