Vide-maison collectif Loireauxence

Vide-maison collectif Loireauxence dimanche 20 juillet 2025.

Vide-maison collectif

La Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-20 19:00:00

2025-07-20

LMA (La Meilleraie Animation) vous convie à son vide-maison annuel.

Bar et petite restauration sur place. Entrée libre. .

La Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 72 92 39 37 lameilleraie.animation@yahoo.fr

English :

LMA (La Meilleraie Animation) invites you to its annual house sale.

German :

LMA (La Meilleraie Animation) lädt Sie zu seinem jährlichen Hausverkauf ein.

Italiano :

LMA (La Meilleraie Animation) vi invita alla sua vendita annuale di case.

Espanol :

LMA (La Meilleraie Animation) le invita a su venta anual de casas.

