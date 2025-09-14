Vide maison Domecy-sur-Cure
Vide maison Domecy-sur-Cure dimanche 14 septembre 2025.
Vide maison
Hameau d’Usy Domecy-sur-Cure Yonne
Début : 2025-09-14 08:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Le 14 septembre 2025 au hameau d’Usy, l’association USY Autrefois organise son vide-maison collectif.
Dès 8H00, 14 exposants vous exposerons leurs objets divers .
Hameau d’Usy Domecy-sur-Cure 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 51 70 77
