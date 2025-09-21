Vide-maison du village Montagna-le-Reconduit

Village Montagna-le-Reconduit Jura

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

A l’occasion des journée du patrimoine, un vide-maison dans tout le village est organisé le dimanche.

A Montagna-le-Reconduit

Le plan des maisons participant à l’opération disponible sous le préau de la Mairie. .

Village Montagna-le-Reconduit 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

