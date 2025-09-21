Vide-maison du village Montagna-le-Reconduit
Vide-maison du village Montagna-le-Reconduit dimanche 21 septembre 2025.
Vide-maison du village
Village Montagna-le-Reconduit Jura
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
A l’occasion des journée du patrimoine, un vide-maison dans tout le village est organisé le dimanche.
A Montagna-le-Reconduit
Le plan des maisons participant à l’opération disponible sous le préau de la Mairie. .
Village Montagna-le-Reconduit 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr
