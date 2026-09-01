AGENDA · Farceaux
Vide maison Farceaux
dimanche 13 septembre 2026 · Farceaux
Informations pratiques
Farceaux
Vide maison
Farceaux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Pour cette toute première édition retrouvez objets, meubles, décoration, livres, jouets, vaisselles et bien d’autres. Cet événement s’inscrit dans une démarche locale et écoresponsable. .
Farceaux 27150 Eure Normandie +33 6 86 82 29 74 ft.mairie27150@gmail.com
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English : Vide maison
L’événement Vide maison Farceaux a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme