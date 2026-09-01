Informations pratiques

Farceaux

Vide maison

Farceaux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Pour cette toute première édition retrouvez objets, meubles, décoration, livres, jouets, vaisselles et bien d’autres. Cet événement s’inscrit dans une démarche locale et écoresponsable. .

Farceaux 27150 Eure Normandie +33 6 86 82 29 74 ft.mairie27150@gmail.com

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English : Vide maison

L’événement Vide maison Farceaux a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme