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AGENDA · Farceaux

Vide maison Farceaux

dimanche 13 septembre 2026 · Farceaux

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
27150 Farceaux
Département
Eure
Tarif

Farceaux

Vide maison

Farceaux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Pour cette toute première édition retrouvez objets, meubles, décoration, livres, jouets, vaisselles et bien d’autres. Cet événement s’inscrit dans une démarche locale et écoresponsable.   .

Farceaux 27150 Eure Normandie +33 6 86 82 29 74  ft.mairie27150@gmail.com

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English : Vide maison

L’événement Vide maison Farceaux a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme