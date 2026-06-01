Vide Maison Fonsomme Fonsomme
Vide Maison Fonsomme Fonsomme dimanche 14 juin 2026.
Fonsomme
Vide Maison Fonsomme
Fonsomme Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez nombreux profiter du vide grenier qui aura lieu à Fonsomme le 14 juin !
Rendez-vous au 23 grand place.
Venez nombreux profiter du vide grenier qui aura lieu à Fonsomme le 14 juin !
Rendez-vous au 23 grand place. .
Fonsomme 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 95 24
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English :
Come and take advantage of our garage sale in Fonsomme on June 14th!
See you at 23 grand place.
L’événement Vide Maison Fonsomme Fonsomme a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Saint-Quentinois