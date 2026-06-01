Fonsomme

Vide Maison Fonsomme

Fonsomme Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez nombreux profiter du vide grenier qui aura lieu à Fonsomme le 14 juin !

Rendez-vous au 23 grand place.

Venez nombreux profiter du vide grenier qui aura lieu à Fonsomme le 14 juin !

Rendez-vous au 23 grand place. .

Fonsomme 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 95 24

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English :

Come and take advantage of our garage sale in Fonsomme on June 14th!

See you at 23 grand place.

L’événement Vide Maison Fonsomme Fonsomme a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Saint-Quentinois