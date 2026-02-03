Vide-Maison inOpiné L’Artouzat Bransat

Vide-Maison inOpiné

L’Artouzat 54 route de Montmarault Bransat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 08:00:00

fin : 2026-03-22 20:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Prêt pour le vide-maison le plus festif de Bransat ? Venez chiner, danser au concert d’Ëamaë et profiter de la gratruiterie . Buvette & snacks au profit de l’asso Inopiné. Convivialité garantie de 8h à 20h ! On vous attend !

.

L’Artouzat 54 route de Montmarault Bransat 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 52 74 02 contact@inopine.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ready for Bransat’s most festive house sale? Come and browse, dance to Ëamaë’s concert and enjoy the gratruiterie . Refreshments & snacks in aid of Inopiné. Conviviality guaranteed from 8am to 8pm! We look forward to seeing you!

L’événement Vide-Maison inOpiné Bransat a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule