Vide-Maison Juignac
samedi 19 septembre 2026 · Juignac
Informations pratiques
Juignac
Vide-Maison
abbaye de Maumont Juignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vide maison au sein de l’abbaye de Maumont, objets anciens du quotidiens dans un cadre magnifique! Avis aux chineurs!
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abbaye de Maumont Juignac 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 54 14 34 accueil.pelerins.maumont16@gmail.com
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English :
House clearance at Maumont Abbey vintage everyday items in a magnificent setting! A must for bargain hunters!
L’événement Vide-Maison Juignac a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Sud Charente