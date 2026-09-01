Informations pratiques

Juignac

Vide-Maison

abbaye de Maumont Juignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vide maison au sein de l’abbaye de Maumont, objets anciens du quotidiens dans un cadre magnifique! Avis aux chineurs!

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abbaye de Maumont Juignac 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 54 14 34 accueil.pelerins.maumont16@gmail.com

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English :

House clearance at Maumont Abbey vintage everyday items in a magnificent setting! A must for bargain hunters!

L’événement Vide-Maison Juignac a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Sud Charente