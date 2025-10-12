Vide maison Les Pilles
Vide maison Les Pilles dimanche 12 octobre 2025.
Vide maison
20 Rue de la Combe Les Pilles Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 14:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Nous vidons la maison avant notre déménagement !
Au programme
Meubles, déco & livres
Vêtements & jouets enfants
Objets pour la maison
Bonnes affaires et petits prix
Et même quelques surprises gratuites !
.
20 Rue de la Combe Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 71 80 mairie.lespilles@orange.fr
English :
We’re clearing out the house before our move!
On the agenda:
Furniture, decor & books
Children’s clothes & toys
Household items
Bargains and low prices
And even a few free surprises!
German :
Wir räumen das Haus vor unserem Umzug aus!
Auf dem Programm stehen:
Möbel, Deko & Bücher
Kinderkleidung & Spielzeug
Gegenstände für das Haus
Schnäppchen und kleine Preise
Und sogar einige kostenlose Überraschungen!
Italiano :
Stiamo liberando la casa prima del trasloco!
In programma:
Mobili, arredamento e libri
Vestiti e giocattoli per bambini
Articoli per la casa
Occasioni e prezzi bassi
E anche qualche sorpresa gratuita!
Espanol :
Estamos vaciando la casa antes de la mudanza
En la agenda:
Muebles, decoración y libros
Ropa de niños y juguetes
Artículos para el hogar
Ofertas y precios bajos
E incluso algunas sorpresas gratuitas
