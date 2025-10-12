Vide maison Les Pilles

Vide maison Les Pilles dimanche 12 octobre 2025.

Vide maison

20 Rue de la Combe Les Pilles Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12 14:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Nous vidons la maison avant notre déménagement !

Au programme

Meubles, déco & livres

Vêtements & jouets enfants

Objets pour la maison

Bonnes affaires et petits prix

Et même quelques surprises gratuites !

20 Rue de la Combe Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 71 80 mairie.lespilles@orange.fr

English :

We’re clearing out the house before our move!

On the agenda:

Furniture, decor & books

Children’s clothes & toys

Household items

Bargains and low prices

And even a few free surprises!

German :

Wir räumen das Haus vor unserem Umzug aus!

Auf dem Programm stehen:

Möbel, Deko & Bücher

Kinderkleidung & Spielzeug

Gegenstände für das Haus

Schnäppchen und kleine Preise

Und sogar einige kostenlose Überraschungen!

Italiano :

Stiamo liberando la casa prima del trasloco!

In programma:

Mobili, arredamento e libri

Vestiti e giocattoli per bambini

Articoli per la casa

Occasioni e prezzi bassi

E anche qualche sorpresa gratuita!

Espanol :

Estamos vaciando la casa antes de la mudanza

En la agenda:

Muebles, decoración y libros

Ropa de niños y juguetes

Artículos para el hogar

Ofertas y precios bajos

E incluso algunas sorpresas gratuitas

L’événement Vide maison Les Pilles a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale