Vide maison Maison Marcilly-lès-Buxy

Vide maison
Maison 5 impasse de la chapelle Marcilly-lès-Buxy Saône-et-Loire
Début : 2025-11-01 09:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
2025-11-01
Vide maison meubles, lit, matelas, table, chaises, vinyles, livres anciens, vaisselles, verre, outils de jardin, vases, objets anciens de décoration… TOUT À PETIT PRIX! .
Maison 5 impasse de la chapelle Marcilly-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 81 24 74 enaud.charlene@gmail.com
