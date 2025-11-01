Vide maison Maison Marcilly-lès-Buxy

Vide maison

Maison 5 impasse de la chapelle Marcilly-lès-Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 09:00:00

fin : 2025-11-02 19:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Vide maison meubles, lit, matelas, table, chaises, vinyles, livres anciens, vaisselles, verre, outils de jardin, vases, objets anciens de décoration… TOUT À PETIT PRIX! .

Maison 5 impasse de la chapelle Marcilly-lès-Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 81 24 74 enaud.charlene@gmail.com

English : Vide maison

German : Vide maison

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide maison Marcilly-lès-Buxy a été mis à jour le 2025-10-23 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II