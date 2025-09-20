Vide maison Osserain-Rivareyte
Vide maison Osserain-Rivareyte samedi 20 septembre 2025.
Vide maison
Osserain-Rivareyte Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Vide maison à Osserain-Rivareyte aux adresses suivantes
– 45 impasse des écoliers
-115, 164 et 204 chemin de Cabille
– 102 route de la Navarre
– 115 et 116 carrere de Rivareyte .
Osserain-Rivareyte 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 66 36 22
L’événement Vide maison Osserain-Rivareyte a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Pays Basque