Quiberville

Vide-maison Quiberville-sur-Mer

243 Rue des Anémones Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-25 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Profitez de la présence d’un vide-maison à Quiberville-sur-Mer, toute la journée, pendant le week-end de la Pentecôte.

Sur place petits meubles, vaisselle, vêtements, 33 Tours, DVD, matériel de jardinage, petit électro-ménager, livres, linge de maison, fauteuils, objets de décoration… .

243 Rue des Anémones Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie

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English : Vide-maison Quiberville-sur-Mer

L’événement Vide-maison Quiberville-sur-Mer Quiberville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terroir de Caux