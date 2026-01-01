Vide-maison Moulin de Vergraon Sizun

Vide-maison

Moulin de Vergraon Maison de la Rivière Sizun Finistère

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-01-31

Organisé dans le cadre de la dissolution de l’association Pêche Rivières Environnement.

Articles proposés mobilier, éléments d’aménagement, matériel pédagogique et d’animation, outils, équipements divers, documentation, livres, affiches, objets du quotidien et petit matériel.

Tous les articles à prix libre. .

Moulin de Vergraon Maison de la Rivière Sizun 29450 Finistère Bretagne +33 6 74 33 13 09

