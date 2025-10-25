Vide Maison Souméras
Vide Maison Souméras samedi 25 octobre 2025.
Vide Maison
Lieu dit La Vergne Souméras Charente-Maritime
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-25
Vide maison vaisselle, bibelots, armoires …
Lieu dit La Vergne Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 30 49
English :
Empty house: crockery, knick-knacks, cupboards …
German :
Hausräumung: Geschirr, Nippes, Schränke …
Italiano :
Casa vuota: stoviglie, soprammobili, armadi …
Espanol :
Casa vacía: vajilla, cachivaches, armarios…
L’événement Vide Maison Souméras a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac