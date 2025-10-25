Vide Maison Souméras

Vide Maison Souméras samedi 25 octobre 2025.

Vide Maison

Lieu dit La Vergne Souméras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Vide maison vaisselle, bibelots, armoires …

.

Lieu dit La Vergne Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 30 49

English :

Empty house: crockery, knick-knacks, cupboards …

German :

Hausräumung: Geschirr, Nippes, Schränke …

Italiano :

Casa vuota: stoviglie, soprammobili, armadi …

Espanol :

Casa vacía: vajilla, cachivaches, armarios…

L’événement Vide Maison Souméras a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac