Vide maison Valence
samedi 26 septembre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
Vide maison
13 chemin de laprat Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Venez trouver des trésors en tous genres: vêtements adultes ou enfant, portes anciennes, bibelots, vaisselle, meubles, jouets, livres, mercerie…
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13 chemin de laprat Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laurianedudek@hotmail.com
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English :
Come find all kinds of treasures: adult and children’s clothing, antique doors, knickknacks, tableware, furniture, toys, books, haberdashery…
L’événement Vide maison Valence a été mis à jour le 2026-08-21 par Valence Romans Tourisme
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