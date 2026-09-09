Informations pratiques

Valence

Vide maison

13 chemin de laprat Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Venez trouver des trésors en tous genres: vêtements adultes ou enfant, portes anciennes, bibelots, vaisselle, meubles, jouets, livres, mercerie…

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13 chemin de laprat Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laurianedudek@hotmail.com

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English :

Come find all kinds of treasures: adult and children’s clothing, antique doors, knickknacks, tableware, furniture, toys, books, haberdashery…

L’événement Vide maison Valence a été mis à jour le 2026-08-21 par Valence Romans Tourisme