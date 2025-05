Vide maison & vide atelier – MARCIAC Marciac, 29 mai 2025 10:00, Marciac.

Gers

Vide maison & vide atelier MARCIAC 146 rue des Lilas Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 10:00:00

fin : 2025-06-06 18:00:00

Date(s) :

2025-05-29

Venez profitez de ces quelques jours exceptionnels au vide maison, à l’ancienne adresse de la chambre d’hôtes La Baguenaude, et du vide atelier de Serge Seguin.

Meubles-vaisselle-déco-linge maison-bibelots-CD-livres-bricolage-jardin

Peintures (tous formats)-dessins-sculptures

.

MARCIAC 146 rue des Lilas

Marciac 32230 Gers Occitanie contact@labaguenaude.fr

English :

Come and enjoy a few exceptional days at the vide maison, at the former address of the B&B La Baguenaude, and Serge Seguin’s vide atelier.

Furniture-decoration-home linen-knick-knacks-CD-books-do-it-yourself-garden

Paintings (all formats)-drawings-sculptures

German :

Kommen Sie und genießen Sie diese außergewöhnlichen Tage im vide maison, an der ehemaligen Adresse des Gästezimmers La Baguenaude, und im vide atelier von Serge Seguin.

Möbel-Geschirr-Deko-Wäsche-Haus-Nippes-CDs-Bücher-Basteln-Garten

Gemälde (alle Formate)-Zeichnungen-Skulpturen

Italiano :

Venite ad approfittare di questi giorni eccezionali alla vide maison, all’antico indirizzo del bed and breakfast La Baguenaude, e all’atelier vide di Serge Seguin.

Mobili-decorazioni-casa biancheria-giocattoli-CD-libri-fai-da-te-giardino

Dipinti (tutti i formati)-disegni-sculture

Espanol :

Venga y aproveche estos días excepcionales en la vide maison, en la antigua dirección del bed and breakfast La Baguenaude, y en el vide atelier de Serge Seguin.

Mobiliario-decoración-ropa de hogar-objetos de decoración-CDs-libros-hágalo usted mismo-jardín

Pinturas (todos los formatos)-dibujos-esculturas

L’événement Vide maison & vide atelier Marciac a été mis à jour le 2025-05-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65