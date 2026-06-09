Vide Maisons Le Bourg Bissy-sous-Uxelles

Bissy-sous-Uxelles

Vide Maisons

Le Bourg Dans toute la commune Bissy-sous-Uxelles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le Comité des Fêtes de Bissy-sous-Uxelles vous invite à participer à son traditionnel vide-maison le dimanche 26 juillet 2026.

Au détour des rues du village, venez chiner, faire de belles découvertes et profiter d’une agréable promenade à travers notre charmante commune. Cette journée sera l’occasion de déambuler dans les ruelles, de rencontrer les habitants et d’admirer le patrimoine local, notamment le magnifique lavoir qui fait la fierté du village.

Que vous soyez à la recherche d’objets rares, de bonnes affaires ou simplement d’un moment de détente à la campagne, ce vide maison vous promet une journée conviviale et chaleureuse dans un cadre authentique.

Buvette sur place.

Le Comité des Fêtes vous attend nombreux pour partager cette belle journée de découverte, de rencontres et de convivialité au cœur de Bissy-sous-Uxelles.

Entrée libre Venez nombreux ! .

Le Bourg Dans toute la commune Bissy-sous-Uxelles 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 16 09 mairie.bissy-sous-Uxelles@wanadoo.fr

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English : Vide Maisons

L’événement Vide Maisons Bissy-sous-Uxelles a été mis à jour le 2026-06-09 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne