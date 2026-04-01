Vide-maisons collectif Cloyes-les-Trois-Rivières
Vide-maisons collectif Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 26 avril 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Vide-maisons collectif
Bourg de Saint-Hilaire-sur-Yerre Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide-Maisons Collectif organisé par l’Amicale de Saint-Hilaire-sur-Yerre
29 participants vous ouvrent leur maison, chacune ayant un signe distinctif.
Liste des participants à prendre devant le café Chez Odette . .
Bourg de Saint-Hilaire-sur-Yerre Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Vide-Maisons Collectif organized by l’Amicale de Saint-Hilaire-sur-Yerre
L’événement Vide-maisons collectif Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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