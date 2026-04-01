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Vide-maisons collectif Cloyes-les-Trois-Rivières

Vide-maisons collectif Cloyes-les-Trois-Rivières

Vide-maisons collectif Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Bourg de Saint-Hilaire-sur-Yerre

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Cloyes-les-Trois-Rivières

Vide-maisons collectif

Bourg de Saint-Hilaire-sur-Yerre Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Vide-Maisons Collectif organisé par l’Amicale de Saint-Hilaire-sur-Yerre
29 participants vous ouvrent leur maison, chacune ayant un signe distinctif.
Liste des participants à prendre devant le café Chez Odette .   .

Bourg de Saint-Hilaire-sur-Yerre Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Vide-Maisons Collectif organized by l’Amicale de Saint-Hilaire-sur-Yerre

L’événement Vide-maisons collectif Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN

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