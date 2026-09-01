Vide-maisons collectif Neuville-sur-Vanne
dimanche 13 septembre 2026 · Neuville-sur-Vanne
Informations pratiques
Neuville-sur-Vanne
Vide-maisons collectif
Neuville-sur-Vanne Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Dimanche 13 septembre NEUVILLE-SUR-VANNE Vide-maisons collectif. Dans le village de 8h à 17h30.
Dans le village, suivre le fléchage !
Contact +33 (0)6 29 66 80 38 ou comite.chomedey@outlook.com .
Neuville-sur-Vanne 10190 Aube Grand Est +33 6 29 66 80 38 comite.chomedey@outlook.com
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English :
L’événement Vide-maisons collectif Neuville-sur-Vanne a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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