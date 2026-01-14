Vide-maisons collectif Rogny-les-Sept-Écluses
Vide-maisons collectif Rogny-les-Sept-Écluses dimanche 19 avril 2026.
Vide-maisons collectif
Tout le village Rogny-les-Sept-Écluses Yonne
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
2026-04-19
Venez chiner au gré des différents vide-maisons organisés le même jour !
30 maisons participent à cette journée, et un vide ta chambre est organisé par l’APE des P’tits Artistes à l’Espace Culturel. .
Tout le village Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 57 66 mairie.rogny@orange.fr
