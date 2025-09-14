Vide maisons et vide grenier Villiers-le-Bois
Vide maisons et vide grenier
rue de l’église Villiers-le-Bois Aube
Tarif : – –
Début : 2025-09-14 08:30:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Dimanche 14 septembre VILLIERS-LE-BOIS Vide maisons et vide grenier. De 8h30 à 18h.
Ouvert à tous, 2 € le mètre.
Renseignements et inscription +33 (0)7 70 50 84 05 / lesloupsdevilliers@gmail.com .
rue de l’église Villiers-le-Bois 10210 Aube Grand Est +33 7 70 50 84 05 lesloupsdevilliers@gmail.com
