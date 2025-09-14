Vide maisons et vide grenier Villiers-le-Bois

Vide maisons et vide grenier Villiers-le-Bois dimanche 14 septembre 2025.

Vide maisons et vide grenier

rue de l’église Villiers-le-Bois Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 08:30:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Dimanche 14 septembre VILLIERS-LE-BOIS Vide maisons et vide grenier. De 8h30 à 18h.

Ouvert à tous, 2 € le mètre.

Renseignements et inscription +33 (0)7 70 50 84 05 / lesloupsdevilliers@gmail.com .

rue de l’église Villiers-le-Bois 10210 Aube Grand Est +33 7 70 50 84 05 lesloupsdevilliers@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide maisons et vide grenier Villiers-le-Bois a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance