Vide maisons

Dans tout le village Gurgy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

vide maison dans tout le village vêtements, meubles, jouets, livres… .

Dans tout le village Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 84 49 40

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English : Vide maisons

L’événement Vide maisons Gurgy a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)