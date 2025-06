Vide maisons itinérant – Barlieu 6 juillet 2025 09:30

Cher

Vide maisons itinérant Barlieu Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-06 09:30:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

Vide maisons dans le bourg de Barlieu.

Suivez les ballons accrochés aux maisons, entrez et chinez chez les particuliers participants.

27 exposants

Buvette et petite restauration sur la place du village .

Barlieu 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 73 80 91

English :

Empty houses in the village of Barlieu.

German :

Leere Häuser in der Ortschaft Barlieu.

Italiano :

Case vuote nel villaggio di Barlieu.

Espanol :

Casas vacías en el pueblo de Barlieu.

L’événement Vide maisons itinérant Barlieu a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de tourisme du Grand Sancerrois