Vide-maisons, quartier Saint-Blaise Rue du Petit Pont, Rue Raquette Autun

Vide-maisons, quartier Saint-Blaise Rue du Petit Pont, Rue Raquette Autun dimanche 28 septembre 2025.

Vide-maisons, quartier Saint-Blaise

Rue du Petit Pont, Rue Raquette Rue du Faubourg Saint-Blaise, Rue du Moulin Gamet Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Le collectif du Faubourg Saint-Blaise à Autun organise un vide-maisons collectif.

Plusieurs habitants participent à ce vide-maison à domicile, 12 adresses sont concernées, principalement rue du Faubourg Saint-Blaise mais aussi rue du Petit-Pont, rue du Moulin Gamet et rue Raquette. Un fléchage et une signalétique sous forme de ballons colorés guideront les visiteurs. .

Rue du Petit Pont, Rue Raquette Rue du Faubourg Saint-Blaise, Rue du Moulin Gamet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 14 42 qarpediem@wanadoo.fr

English : Vide-maisons, quartier Saint-Blaise

German : Vide-maisons, quartier Saint-Blaise

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-maisons, quartier Saint-Blaise Autun a été mis à jour le 2025-09-08 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II