Vide panier des pêcheurs Saint-Pée-sur-Nivelle samedi 7 février 2026.
Fronton du bourg Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-07
L’AAPPMA Nivelle Côte Basque organise un vide panier des pêcheurs au fronton du bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle.
Venez vendre et acheter votre matériel de pêche entre particuliers !
Accès libre.
Participation exposants 10€ comprenant une table fournie par l’association ainsi que des bons de réduction du partenaire Décathlon Anglet.
Réservation aappma.nivelle@gmail.com .
Fronton du bourg Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 aappma.nivelle@gmail.com
