Vide panier des pêcheurs Saint-Pée-sur-Nivelle

Vide panier des pêcheurs

Fronton du bourg Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

L’AAPPMA Nivelle Côte Basque organise un vide panier des pêcheurs au fronton du bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Venez vendre et acheter votre matériel de pêche entre particuliers !

Accès libre.

Participation exposants 10€ comprenant une table fournie par l’association ainsi que des bons de réduction du partenaire Décathlon Anglet.

Réservation aappma.nivelle@gmail.com .

Fronton du bourg Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 aappma.nivelle@gmail.com

