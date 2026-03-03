Vide penderie Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Tous les vêtements sont à prix libre et permet de soutenir l’association. Tout public

L’association Ô P’tits Coins fait son premier vide penderie.L’occasion de venir chiner quelques trésors et jolies pièces.Tous les vêtements sont à prix libres !Vous pouvez aussi trouver des pépites dans notre Ressourcerie à prix libre tout comme acheter un vélo à prix solidaire avec l’atelier de Fafoudi.––––Vide dressing, ressourcerie à prix libreUne journée pour faire de bonnes affaires !

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/vide-penderie



