Vide-penderie Salle polyvalente Vitteaux
Vide-penderie Salle polyvalente Vitteaux dimanche 2 novembre 2025.
Vide-penderie
Salle polyvalente Chemin des dames Vitteaux Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 09:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
Date(s) :
2025-11-02
Organisé par l’AFR
Vêtements adultes et enfants, jeux, jouets, matériel de puériculture, petite décoration
Buvette et restauration
Places limitées, réservation obligatoire .
Salle polyvalente Chemin des dames Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté afr21350@gmail.com
English : Vide-penderie
German : Vide-penderie
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-penderie Vitteaux a été mis à jour le 2025-10-11 par OT des Terres d’Auxois