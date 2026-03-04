Vide-penderie Salle polyvalente Vitteaux

Vide-penderie Salle polyvalente Vitteaux dimanche 19 avril 2026.

Vide-penderie

Salle polyvalente Chemin des dames Vitteaux Côte-d’Or

Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

2026-04-19

Organisé par l’AFR
Vêtements adultes et enfants, jeux, jouets, matériel de puériculture, petite décoration
Buvette et restauration

Places limitées, réservation obligatoire   .

Salle polyvalente Chemin des dames Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   afr21350@gmail.com

