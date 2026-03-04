Vide-penderie Salle polyvalente Vitteaux

Vide-penderie

Salle polyvalente Chemin des dames Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Organisé par l’AFR

Vêtements adultes et enfants, jeux, jouets, matériel de puériculture, petite décoration

Buvette et restauration

Places limitées, réservation obligatoire .

Salle polyvalente Chemin des dames Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté afr21350@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-penderie

L’événement Vide-penderie Vitteaux a été mis à jour le 2026-03-04 par OT des Terres d’Auxois