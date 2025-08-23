vide placard place du champ de mars Dieulefit

vide placard place du champ de mars Dieulefit samedi 23 août 2025.

vide placard

place du champ de mars cour extérieure hopital local de Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 09:00:00

fin : 2025-08-23 13:00:00

Date(s) :

2025-08-23

vente au profit de la vie locale et culturelle des résidents de l’hôpital local devenu Ehpad. Des petits trésors à petits prix pour soutenir nos ainés.

.

place du champ de mars cour extérieure hopital local de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 95 53 admissions-dieulefit@ghpp.fr

English :

sale to benefit the local and cultural life of the residents of the local hospital, now Ehpad. Small treasures at small prices to support our elderly.

German :

verkauf zugunsten des lokalen und kulturellen Lebens der Bewohner des örtlichen Krankenhauses, das jetzt ein Altersheim ist. Kleine Schätze zu kleinen Preisen, um unsere Senioren zu unterstützen.

Italiano :

vendita a favore della vita locale e culturale dei residenti dell’ospedale locale, ora Ehpad. Piccoli tesori a piccoli prezzi per sostenere i nostri anziani.

Espanol :

venta a beneficio de la vida local y cultural de los residentes del hospital local, hoy Ehpad. Pequeños tesoros a pequeños precios para apoyar a nuestros mayores.

L’événement vide placard Dieulefit a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux