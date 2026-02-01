Vide Placard Flor’à Vie Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence
Vide Placard Flor’à Vie Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence dimanche 15 février 2026.
Vide Placard Flor’à Vie
Salle Georges Brassens Rue du 8 Mai 1945 Portes-lès-Valence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 08:00:00
fin : 2026-02-15 14:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Venez découvrir le vide Grenier organisé par l’association Flor’ à Vie à Portes-les-Valence !
Salle Georges Brassens Rue du 8 Mai 1945 Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 99 08 89
English :
Come and discover the garage sale organized by the Flor’ à Vie association in Portes-les-Valence!
