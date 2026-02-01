Vide Placard Flor’à Vie Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence

Vide Placard Flor’à Vie

Salle Georges Brassens Rue du 8 Mai 1945 Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2026-02-15 08:00:00

fin : 2026-02-15 14:00:00

2026-02-15

Venez découvrir le vide Grenier organisé par l’association Flor’ à Vie à Portes-les-Valence !

Salle Georges Brassens Rue du 8 Mai 1945 Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 99 08 89

English :

Come and discover the garage sale organized by the Flor’ à Vie association in Portes-les-Valence!

