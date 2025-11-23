Vide placards de Noël Planchez

Vide placards de Noël

Salle des fêtes Planchez Nièvre

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Vide Placards de Noël à la salle des fêtes de Planchez. Petite restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 18 57 16

