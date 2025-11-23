Vide placards de Noël Planchez
Vide placards de Noël Planchez dimanche 23 novembre 2025.
Vide placards de Noël
Salle des fêtes Planchez Nièvre
Vide Placards de Noël à la salle des fêtes de Planchez. Petite restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 18 57 16
