Vide poussette Salle polyvalente La Gare Eymet

Vide poussette Salle polyvalente La Gare Eymet dimanche 12 octobre 2025.

Vide poussette

Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Le traditionnel vide poussette de l’association des parents des bébés arts revient !

Réservez vitre votre emplacement si vous souhaitez vendre et bloquez la date pour venir faire des affaires.

Nous vous attendons nombreux !

Les bénéfices permettent de financer diverses actions tout au long de l’année auprès des enfants accueillis à la crèche d’Eymet.

Snack sur place.

Sur réservation pour avoir un emplacement (5€ la table). .

Salle polyvalente La Gare Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 03 43 00 lesparentsdesbebesarts@gmail.com

English : Vide poussette

German : Vide poussette

Italiano :

Espanol : Vide poussette

L’événement Vide poussette Eymet a été mis à jour le 2025-09-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides