Vide-poussette Devant le groupe scolaire Jean Vincent Le Tholonet 29 juin 2025 09:00

Bouches-du-Rhône

Vide-poussette Dimanche 29 juin 2025 de 9h à 14h. Devant le groupe scolaire Jean Vincent 1725 Allée Louis Philibert Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Parents, c’est l’occasion parfaite pour dénicher des trésors pour vos petits bouts !

Que vous cherchiez des vêtements, jouets, livres, matériel de puériculture et vêtements de maternité à prix tout doux, vous trouverez de tout pour faire plaisir à vos enfants sans vous ruiner.

Venez faire le plein de bonnes affaires et profitez d’une ambiance conviviale et familiale ! ✨

En collaboration avec l’entreprise vertueuse Jouga, venez déposer vos jouets inutilisés et en bon état (post 2000) dans les bacs de collecte présents lors de l’événement.

Ne ratez pas cette occasion unique ! Ramenez vos petits explorateurs pour une journée fun et pleine de découvertes.

Animations gratuites sans réservation pour les enfants et stands traiteurs sur place.



Envie de tenir un stand exposant ? Il reste des places !

15€ les 3m pour les non adhérents à l’association, 12€ pour les adhérents. .

Devant le groupe scolaire Jean Vincent 1725 Allée Louis Philibert

Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

