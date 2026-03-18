Vide poussette vide grenier La Sauvetat-du-Dropt
Vide poussette vide grenier La Sauvetat-du-Dropt dimanche 29 mars 2026.
Vide poussette vide grenier
Salle des Animations La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’Association des Parents d’Élèves de la Vallée du Dropt vous propose un vide grenier et un vide poussette dans leur village. Snack et buvette sur place !
L’Association des Parents d’Élèves de la Vallée du Dropt vous propose un vide grenier et un vide poussette dans leur village. Snack et buvette sur place ! .
Salle des Animations La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 72 77 46 apedelavalleedudropt@gmail.com
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English : Vide poussette vide grenier
The Association des Parents d’Élèves de la Vallée du Dropt (Dropt Valley Parents’ Association) is organizing a garage sale and a stroller sale in their village. Snacks and refreshments on site!
L’événement Vide poussette vide grenier La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Lauzun