Vide poussette vide grenier

Salle des Animations La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’Association des Parents d’Élèves de la Vallée du Dropt vous propose un vide grenier et un vide poussette dans leur village. Snack et buvette sur place !

L’Association des Parents d’Élèves de la Vallée du Dropt vous propose un vide grenier et un vide poussette dans leur village. Snack et buvette sur place ! .

Salle des Animations La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 72 77 46 apedelavalleedudropt@gmail.com

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English : Vide poussette vide grenier

The Association des Parents d’Élèves de la Vallée du Dropt (Dropt Valley Parents’ Association) is organizing a garage sale and a stroller sale in their village. Snacks and refreshments on site!

L’événement Vide poussette vide grenier La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Lauzun