Vide-poussettes à Limogne Limogne-en-Quercy

Vide-poussettes à Limogne Limogne-en-Quercy dimanche 28 septembre 2025.

Vide-poussettes à Limogne

La Halle Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Vide-poussettes spécial puériculture.

L’association L’air du Causse organise son 1er vide-poussette !

Vêtements 0-10 ans, jouets, accessoires, matériel de puériculture… Venez chiner ou vendre à petit prix !

Au profit de la MAM L’air du Causse pour soutenir les projets de la Maison d’Assistantes Maternelles de Limogne

Table 8 €

Table + portant 13 € .

La Halle Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie lairducausse@gmail.com

English :

Stroller sale for children.

The L?air du Causse association organizes its 1st « vide-poussette »!

Clothes for 0-10 year olds, toys, accessories, childcare equipment? Come and bargain or sell at low prices!

In aid of the MAM L?air du Causse? to support the projects of the Maison d?Assistantes Maternelles de Limogne

German :

Verkauf von Kinderwagen speziell für Kinder.

Der Verein L’air du Causse organisiert seinen ersten « vide-poussette » (Kinderwagenverkauf)!

Kleidung für Kinder von 0 bis 10 Jahren, Spielzeug, Accessoires, Babyausstattung? Kommen Sie und stöbern Sie oder verkaufen Sie zu kleinen Preisen!

Zugunsten des MAM L’air du Causse ? zur Unterstützung der Projekte des Maison d’Assistantes Maternelles de Limogne (Haus für Kindergärtnerinnen)

Italiano :

Speciale carrozzine e articoli per l’infanzia.

L’associazione L’air du Causse organizza la sua prima vendita di passeggini!

Vestiti per bambini da 0 a 10 anni, giocattoli, accessori, attrezzature per l’infanzia? Venite a contrattare o a vendere a prezzi bassi!

A favore della MAM L’aria del Causse, per sostenere i progetti della Maison d’Assistantes Maternelles de Limogne

Espanol :

Especial cochecitos y puericultura.

La asociación L’air du Causse organiza su 1ª venta de cochecitos

Ropa de 0 a 10 años, juguetes, accesorios, material de puericultura? ¡Venga a regatear o a vender a bajo precio!

A beneficio de la MAM L’air du Causse, para apoyar los proyectos de la Maison d’Assistantes Maternelles de Limogne

L’événement Vide-poussettes à Limogne Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Cahors Vallée du Lot