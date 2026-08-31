Informations pratiques

Limogne-en-Quercy

Vide-poussettes à Limogne

La Halle Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 09:00:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Vide-poussettes spécial puériculture organisé à la Halle culturelle.

Vide-poussettes spécial puériculture organisé à la Halle culturelle.

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La Halle Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 15 93 35 76

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English :

Special baby gear clearance sale at the Cultural Hall.

L’événement Vide-poussettes à Limogne Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot