AGENDA · Limogne-en-Quercy
Vide-poussettes à Limogne Limogne-en-Quercy
dimanche 8 novembre 2026 · Limogne-en-Quercy
Informations pratiques
Limogne-en-Quercy
Vide-poussettes à Limogne
La Halle Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Vide-poussettes spécial puériculture organisé à la Halle culturelle.
Vide-poussettes spécial puériculture organisé à la Halle culturelle.
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La Halle Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 15 93 35 76
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English :
Special baby gear clearance sale at the Cultural Hall.
L’événement Vide-poussettes à Limogne Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot
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