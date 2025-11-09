Vide puériculture Dienville
Vide puériculture Dienville dimanche 9 novembre 2025.
Vide puériculture
Salle des fêtes Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Faites le plein de bonnes affaires au vide puériculture organisé par Dienville en fête !
Que vous soyez à la recherche de vêtements pour enfants, de nouveaux jouets pour vos bouts de choux… ou bien que vous cherchiez à vous débarrasser d’affaires trop petites pour vos progénitures, c’est le rendez-vous à ne pas louper ! .
Salle des fêtes Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 15 51 10 63
