Vide puériculture Dienville

Vide puériculture Dienville dimanche 9 novembre 2025.

Vide puériculture

Salle des fêtes Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Faites le plein de bonnes affaires au vide puériculture organisé par Dienville en fête !

Que vous soyez à la recherche de vêtements pour enfants, de nouveaux jouets pour vos bouts de choux… ou bien que vous cherchiez à vous débarrasser d’affaires trop petites pour vos progénitures, c’est le rendez-vous à ne pas louper ! .

Salle des fêtes Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 15 51 10 63

