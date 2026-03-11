Vide puériculture et jouets par l’APE de Sainte Croix Sainte-Croix

Vide puériculture et jouets par l’APE de Sainte Croix

2525 route de Margues Sainte-Croix Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

L’Association des Parents d’Élèves de l’école Célestin Rossignol de Sainte-Croix organise un vide puériculture et jouets à la salle des fêtes de Marin. Venez nombreux !

Renseignements et dossier d’inscription avant le 17/04 8€ la table de 2m50, un banc et un espace portant au 06 58 75 32 02 .

2525 route de Margues Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 6 58 75 32 02

English :

The Association des Parents d?Élèves de l’école Célestin Rossignol de Sainte-Croix is organizing a childcare and toy sale at the Salle des Fêtes in Marin. Come one, come all!

