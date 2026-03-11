Vide puériculture et jouets par l’APE de Sainte Croix Sainte-Croix
2525 route de Margues Sainte-Croix Aveyron
Début : Dimanche 2026-05-03
2026-05-03
L’Association des Parents d’Élèves de l’école Célestin Rossignol de Sainte-Croix organise un vide puériculture et jouets à la salle des fêtes de Marin. Venez nombreux !
Renseignements et dossier d’inscription avant le 17/04 8€ la table de 2m50, un banc et un espace portant au 06 58 75 32 02 .
2525 route de Margues Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 6 58 75 32 02
English :
The Association des Parents d?Élèves de l’école Célestin Rossignol de Sainte-Croix is organizing a childcare and toy sale at the Salle des Fêtes in Marin. Come one, come all!
