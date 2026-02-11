Vide puériculture Lesmont
Vide puériculture Lesmont samedi 11 avril 2026.
Vide puériculture
2 place de la Libération Lesmont Aube
Tarif : – – Eur
2
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le Comité des fêtes de Lesmont organise son vide puériculture de printemps !
Vêtements, matériel, mobiliers, jeux… Venez vider vos placards ou au contraire les remplir à petit prix !
Attention, si vous souhaitez exposer, les places sont limitées vous devrez vous inscrire au préalable avant le 4 avril au 06 01 10 79 97.
Buvette et petite restauration sur place (boissons chaudes et froides, frites, gâteaux faits maison). 2 .
2 place de la Libération Lesmont 10500 Aube Grand Est +33 6 01 10 79 97 comitedesfetes.lesmont@gmail.com
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English :
L’événement Vide puériculture Lesmont a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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