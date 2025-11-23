Vide puériculture / Vide ta chambre Creney-près-Troyes

Vide puériculture / Vide ta chambre

Espace Charles de Gaulle Creney-près-Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 08:00:00

fin : 2025-11-23 17:30:00

Date(s) :

2025-11-23

Venez nombreux retrouver les exposants de l’association des parents d’élèves de Creney le dimanche 23 Novembre 2025 de 8h à 17h30 à l’espace Charles de Gaulle de Creney près Troyes.



Buvette* uniquement.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Espace Charles de Gaulle Creney-près-Troyes 10150 Aube Grand Est ape.creney@gmail.com

