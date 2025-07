VIDE SELLERIE À LA FERME DE PARISOU Saint-Léon

VIDE SELLERIE À LA FERME DE PARISOU

PARISOU Saint-Léon Haute-Garonne

Début : 2025-08-24 10:00:00

fin : 2025-08-24 18:00:00

2025-08-24

Rendez-vous à la ferme de Parisou à Saint-Léon le dimanche 24 août de 10h à 18h !

Vous pourrez découvrir les animaux de la ferme avec l’élevage de chevaux Irish Cob.

Des produits locaux seront vendus au marché artisanal, auprès des producteurs.

Une grande tombola sera organiser, avec food-truck et château gonflable pour les enfants.

Vous découvrirez également les cosmétiques réalisés grâce au lait de jument.

Pour plus d’informations, vous pouvez les contacter au 06 36 84 35 61. .

PARISOU Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie fermedeparisou@outlook.fr

English :

Join us at the Parisou farm in Saint-Léon on Sunday, August 24 from 10 a.m. to 6 p.m.!

German :

Besuchen Sie die Ferme de Parisou in Saint-Léon am Sonntag, den 24. August von 10 bis 18 Uhr!

Italiano :

Venite alla fattoria Parisou di Saint-Léon domenica 24 agosto dalle 10 alle 18!

Espanol :

Acérquese a la granja de Parisou, en Saint-Léon, el domingo 24 de agosto de 10.00 a 18.00 horas

