Vide Sellerie Pont-de-Salars

Pont-de-Salars Aveyron

8h30 à 17h Salle des fêtes. Vide sellerie organisé par l’Association Tourisme Équestre Aveyron. Exposants 5€ la table, ouverture à 7h30. Réservations 06 74 54 39 33 ou sur Hello Asso. Balades en calèche le matin.

Maximum 4 table par personne.

Il vous faudra présenter une pièce d’identité et signer une attestation sur l’honneur (que l’on vous fournira) indiquant que vous n’avez pas fait plus de 2 vide-greniers dans l’année (informations indispensables pour le registre des ventes). 5 .

8.30am to 5pm Salle des fêtes. Saddlery sale organized by the Association Tourisme Équestre Aveyron. Exhibitors: 5? per table, opening at 7.30 am. Bookings 06 74 54 39 33 or on Hello Asso. Horse-drawn carriage rides in the morning.

8.30 bis 17 Uhr Festsaal. Vide sellerie organisiert von der Association Tourisme Équestre Aveyron. Aussteller: 5? pro Tisch, Öffnung um 7:30 Uhr. Reservierungen 06 74 54 39 33 oder auf Hello Asso. Kutschenfahrten am Vormittag.

dalle 8.30 alle 17.00 Salle des fêtes. Vendita di selleria organizzata dall’Association Tourisme Equestre Aveyron. Espositori: 5? per tavolo, apertura alle 7.30. Prenotazioni allo 06 74 54 39 33 o su Hello Asso. Gite in carrozza al mattino.

de 8h30 a 17h00 Sala de fiestas. Venta de artículos de guarnicionería organizada por la Association Tourisme Equestre Aveyron. Expositores: 5? por mesa, apertura a las 7h30. Reservas 06 74 54 39 33 o en Hello Asso. Paseos en coche de caballos por la mañana.

