Vide studio de musique à Saint-Rémy Saint-Rémy
Vide studio de musique à Saint-Rémy Saint-Rémy dimanche 5 avril 2026.
Vide studio de musique à Saint-Rémy
Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Second vide studio de musique organisé par le duo pop acoustique La Chemise à Caro dimanche 5 avril 2026 de 9h à 18h à la salle polyvalente de Saint-Rémy.
Restauration & buvette sur place
Animation musicale
2€ le mètre linéaire .
Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lachemiseacaro1@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide studio de musique à Saint-Rémy
L’événement Vide studio de musique à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Niort Marais Poitevin