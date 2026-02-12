Vide studio de musique à Saint-Rémy Saint-Rémy

Vide studio de musique à Saint-Rémy

Second vide studio de musique organisé par le duo pop acoustique La Chemise à Caro dimanche 5 avril 2026 de 9h à 18h à la salle polyvalente de Saint-Rémy.

Restauration & buvette sur place

Animation musicale

2€ le mètre linéaire .

Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lachemiseacaro1@gmail.com

