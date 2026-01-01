VIDE TA BOÎTE DE PÊCHE Frossay

VIDE TA BOÎTE DE PÊCHE

Salle de la Bergerie Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 15:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Vous avez du matériel de pêche qui dort dans vos placards ou au contraire l’envie de faire de bonnes affaires pour la prochaine saison ? Ne manquez pas le Vide ta caisse à pêche organisé par l’UPPR à Saint-Père-en-Retz.

Rendez-vous le samedi 31 janvier, de 9h à 15h, à la salle de la Bergerie pour une grande vente de matériel de pêche d’occasion. Que vous soyez adepte de pêche en mer, en eau douce, à pied, de la carpe, du carnassier ou de la pêche au coup, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreux stands.

C’est l’occasion idéale pour chiner, vendre, échanger et partager un moment convivial autour de votre passion. Une ambiance chaleureuse vous attend, avec bar et restauration sur place pour prolonger la rencontre.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Exposants 5 € la table (sur réservation). .

Salle de la Bergerie Frossay 44320 Loire-Atlantique

